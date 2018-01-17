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نادين الراسي تعبر عن وجعها برسالة مؤثرة لجمهورها على “إنستغرام “

Posted by on January 17, 2018 0 Comment
نادين الراسي تعبر عن وجعها برسالة مؤثرة لجمهورها على إنستغرام

فتحت الفنانة اللبنانية نادين الراسي قلبها للفانز، وأعربت عن إحساسها بحالة من الوجع والحزن بكلمات مؤثرة في خاطرة نشرتها عبر إنستغرام.

نادين كتبت: “تعبِت إيّامي و سنيني، يا رَبّي لوَين موَدّيني … ما بَدّي إضعَف قوّيني ارحَمني من نهاية حزيني … احمي قَلبي من أنيني ارحمني تعبت من الوجع … أنا اللي فيني مكَفّيني سامحني خُلِص الدّمع … عيوني من حقوقي حَرَموني بكّير الرّصيد انقطع … “من يوم اللي خلقت انجبلت بالحنّيّة و ما خلّيْت إذا موجوع لاقيت إِلَّا و عإيدو شدّيت بِعيونو الدّني حَلّيت و حملت معو الوجع …. هيك كبرت و تربّيت و بوجّ الدّني انحطّيت إرتكي من حيط لحيط تبيَوم قَلبي انشلع …. سقطوا عليّي حجار البيت والضّنا عن قَلبي انتزع …. حتّى إشتكي ما استرجيت و حمِّلُن همّ شو النَّفع …. بإيدي حالي ضمّيت و وعد عليّي حطّيت و لقلبي الرُّوح ردّيت يوم اللي الحقّ انتصر” …….. “بعدا كمَّلت المشوار و كْتَمت بقلبي الأسرار ما سمحت لحالي تنهار و مشيت الدَّرب بحذَر …. ما سلِمْت من سكاكين كتار من غَدر و ظُلْم الْبَشَر و بحرقة حمِلت الأضرار عن اللي خاطري كَسَر».

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