نادين الراسي تعبر عن وجعها برسالة مؤثرة لجمهورها على “إنستغرام “

فتحت الفنانة اللبنانية نادين الراسي قلبها للفانز، وأعربت عن إحساسها بحالة من الوجع والحزن بكلمات مؤثرة في خاطرة نشرتها عبر إنستغرام.

نادين كتبت: “تعبِت إيّامي و سنيني، يا رَبّي لوَين موَدّيني … ما بَدّي إضعَف قوّيني ارحَمني من نهاية حزيني … احمي قَلبي من أنيني ارحمني تعبت من الوجع … أنا اللي فيني مكَفّيني سامحني خُلِص الدّمع … عيوني من حقوقي حَرَموني بكّير الرّصيد انقطع … “من يوم اللي خلقت انجبلت بالحنّيّة و ما خلّيْت إذا موجوع لاقيت إِلَّا و عإيدو شدّيت بِعيونو الدّني حَلّيت و حملت معو الوجع …. هيك كبرت و تربّيت و بوجّ الدّني انحطّيت إرتكي من حيط لحيط تبيَوم قَلبي انشلع …. سقطوا عليّي حجار البيت والضّنا عن قَلبي انتزع …. حتّى إشتكي ما استرجيت و حمِّلُن همّ شو النَّفع …. بإيدي حالي ضمّيت و وعد عليّي حطّيت و لقلبي الرُّوح ردّيت يوم اللي الحقّ انتصر” …….. “بعدا كمَّلت المشوار و كْتَمت بقلبي الأسرار ما سمحت لحالي تنهار و مشيت الدَّرب بحذَر …. ما سلِمْت من سكاكين كتار من غَدر و ظُلْم الْبَشَر و بحرقة حمِلت الأضرار عن اللي خاطري كَسَر».

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