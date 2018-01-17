نسرين أمين تؤكد أن دورها في “رغدة متوحشة” مفاجأة

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن انتظارها عرض فيلم “رغدة متوحشة”، مؤكدة أنها تقدم من خلاله دورا مميزا وجديدا. وقالت أعجبت بسيناريو الفيلم فور قراءته، حيث يضم قصة جديدة وغير مستهلكة، كما أن العمل كوميدي وهي الأعمال التي يفضلها الجمهور، لافتة إلى أن أحداث الفيلم تدور حول “إسماعيل” الشخصية التي يجسدها رامز جلال، ولديه طفل يدعى سليم، الذي يظل معه بعد أن انفصل عن زوجته التي أجسد شخصيتها، وأسباب الانفصال تكمن في عدم التوافق بين الثنائي وكثرة المشاكل بينهما وعلاقات رامز النسائية المتعددة، ومع الأحداث تسافر زوجته إلى الإمارات ليبقى سليم مع والده إسماعيل وتتوالى المواقف الكوميدية.

أما عن مسلسل “هجرة الصعايدة” فأوضحت في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنها لا تعلم حتى الآن موعد بدء التصوير، مشيره أن المسلسل تدور أحداثه في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ويرصد أحوال مصر، وهجرة الصعايدة من الجنوب إلى الإسكندرية.

مسلسل “هجرة الصعايدة” يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم وفاء عامر، سولاف فواخرجي، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، منذر رياحنة، محمود الجندي، أحمد فؤاد سليم، رشوان توفيق، منال سلامة، دينا، نرمين ماهر، نسرين أمين، ومي نور الشريف، وإخراج عادل أديب، ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.

كشفت الفنانة نسرين أمين، عن قيامها خلال الفترة الجارية بمرحلة الاختيار بين الكثير من الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها لا زالت في مرحلة القراءة، على أن تبدي رأيها النهائي في المشاركة في أي منهم خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أنها تبحث عن الأدوار الجديدة بالنسبة لها والتي لم تقدمها من قبل وتكون إضافة لها.

وأعلنت نسرين، في حديث خاص لـ”العرب اليوم”، أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها ضمن السياق الدرامي لفيلم “سوق الجمعة”، مشيرة إلى أنها تنتظر ردود الفعل عقب طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور فور عرضه في السينمات.

وبشأن مشاركتها في الفيلم، أفادت أمين، أنها تحمست جدًا للمشاركة في بطولة الفيلم للكثير من الأسباب، منها حرصها الشديد للتعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز للمرة الرابعة، بعد كل من فيلمي “الليلة الكبيرة ” و”حملة فريزر”، ومسلسل “بين السرايا”، إذ أنها تكون سعيدة جدًا بالعمل معه، بخاصة في ظل حرصه الشديد على تقديمها للجمهور في شكل جديد ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها خلال الفترة السابقة سواء في أعمال درامية أو سينمائية، فضلًا عن احتواء الفيلم على كوكبة كبيرة من النجوم منهم عمرو عبدالجليل ومحمد لطفي وصبري فواز والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز وريهام عبدالغفور وأحمد فتحي، ومحمد عز ومحمود حجازي، بالإضافة إلى أن الشخصية التي ستقدمها بالفيلم جديدة تمامًا بالنسبة لها .

وبالنسبة للشخصية التي تقدمها في الفيلم، أقراء المزيد من المصدر