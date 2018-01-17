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نقل شاب وفتاة الى المستشفى اثر سقوطهما عن رافعة في الروضة البقاعية

Posted by on January 17, 2018 0 Comment

نقل عناصر من الدفاع المدني شاب وفتاة من التابعية السورية الى مستشفى الميّاس ليعالجا من إصابات متفرقة تعرضا لها اثر سقوطهما عن رافعة لنقل البضائع في الروضة-البقاع. أقراء المزيد من المصدر

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