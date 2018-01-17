نقل شاب وفتاة الى المستشفى اثر سقوطهما عن رافعة في الروضة البقاعية

نقل عناصر من الدفاع المدني شاب وفتاة من التابعية السورية الى مستشفى الميّاس ليعالجا من إصابات متفرقة تعرضا لها اثر سقوطهما عن رافعة لنقل البضائع في الروضة-البقاع. أقراء المزيد من المصدر
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نقل عناصر من الدفاع المدني شاب وفتاة من التابعية السورية الى مستشفى الميّاس ليعالجا من إصابات متفرقة تعرضا لها اثر سقوطهما عن رافعة لنقل البضائع في الروضة-البقاع. أقراء المزيد من المصدر
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