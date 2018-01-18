الأسباب التي دفعت أحمد السبكي لتأجيل طرح فيلم “بيكيا”

يسعى المنتج أحمد السبكي، إلى تأجيل طرح فيلم “بيكيا” في موسم شم النسيم المقبل، بسبب قيامة بطرح فيلمين من إنتاجه دفعة واحدة وفي موسم واحد هما فيلم” عقدة الخواجة” بطولة حسن الرداد وهنا الزاهد وفيلم “اطلعولي برة” بطولة خالد الصاوي وكريم محمود عبد العزيز، الأمر الذي دفعة لتأجيل طرح “بيكيا” لموسم شم النسيم، حتى لا يكون طرح ثلاث أفلام في موسم واحد، يؤثر سلبيًا عليه، هذا إلى جانب تفضيل الفنان محمد رجب لموسم شم النسيم لكونه من المواسم المفضلة بالنسبة له.

فيلم “بيكيا” تدور أحداثه حول شخصية “مصطفى”، الذي يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا في أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثًا مصريًا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل “مقلب زبالة وخردة”، لحين الانتهاء من البحث العلمي، ومع تصاعد الأحداث ينتهي مصطفى من البحث، ويعلم أصدقاؤه بالأزمة التي يتعرض لها، ثم يبلغون الأمن لمحاولة الحفاظ على حياته، ويتم القبض على المنظمة فور علمها.

يُشار إلى أن فيلم “بيكيا” بطولة محمد رجب، آيتن عامر، محمد لطفي، شيماء سيف، وآخرون، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج محمد حمدي، إنتاج أحمد السبكي ويسجل العمل التعاون الرابع بين محمد حمدي ومحمد رجب بعد أفلام “سالم أبو أخته”، “صابر غوغل” و”محترم إلا ربع”.

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