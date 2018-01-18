الفنانة ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها في حفل كبير حضره عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء ياسمين.

الحفل شهد حضور كل من الفنانة منى زكي، والفنان رامز جلال، والفنانة غادة عادل، والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان محمد محمود عبد العزيز والمنتج كريم السبكي وزوجته شهد رمزي، والإستايلست مي جلال.

والغريب في الأمر أن ياسمين وكل حضور الحفل من النساء والرجال قد حرصوا على ارتداء ملابس باللون الأسود، ويبدو أن ذلك جاء بناء على طلب من ياسمين.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز قد قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل “هربانة منها”، وشاركها بطولته مصطفى خاطر، وفادية عبد الغني، وانتصار، وحسن حسني، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف خالد جلال، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.

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