انتقادات تواجه تامر حسني بسبب خياراته في “The Voice Kids”

يتعرض الفنان المصري ​تامر حسني​ لهجوم عنيف بسبب قراراته في برنامج “ذا فويس كيدز The Voice Kids، وتحديداً في الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة التي بدأت السبت الماضي.

والسبب أن البعض اعتبر أنه تخلى عن مشتركين من فريقه كانا يستحقان فرصة أخرى. فهاجمه متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه “أساء” للطفل محمد أسامة، ليختار بدلاً منه الطفلة أشرقت، وعلى الرغم من جمال صوت أشرقت إلا أن محبي الطفل محمد أسامة وجدوه هو الأنسب، لأنه غنى بإحساس كبير، والسبب الثاني في أزمة حسني، كان خروج خالد الفايد الامر الذي ازعج الكثيرين ممن يعتبرونه محترفا في الغناء.

من جانبه، حاول خالد الفايد أن يدفع الحرج عن تامر حسني وفي ذات الوقت يشكر محبيه، اذ كتب عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروجه من البرنامج: “شكراً لكل اللي وقفوا جمبي وساعدوني سامحوني اني خذلتكم”.

أقراء المزيد من المصدر