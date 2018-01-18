كنعان من معراب: المصالحة ثابتة والملفات السياسية والإنتخابية تبحث بهدوء وأي اختلاف أو تحالف لن يؤثر على تفاهمنا

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان، بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي. وعقب اللقاء الذي دام قرابة ساعة ونصف ساعة، قال كنعان: “إننا لا نريد أن نعطي أنموذجا للمجتمع اللبناني عن أن الإتفاق بين حزبين يجب أن يكون آحاديا حيث يكون الجميع متوافقين على كل […] أقراء المزيد من المصدر