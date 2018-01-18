ميريام كلينك تستغرب الهجوم عليها قبل إطلاقها أغنية “طق موت”

استغربت عارضة الأزياء و الفنانة اللبنانية ميريام كلينك، الهجوم عليها قبل أيام من تصوير أغنية جديدة تحمل عنوان “طق موت”، مشيرة إلى أنها عرضت لقطة من الفيديو كليب القديم وجرى التداول بها على أساس أنها جديدة دون أن ينتبه البعض إلى تلك الناحية، التي ورّطتهم في مغالطات مضحكة تكشف عدم حرفيتهم في التعاطي مع أي نقد إعلامي و أنا صراحة ليست لدي أي مشكلة في مواجهتهم بالطرق التي أراها مناسبة .

وأضافت كلينك، “سأصور أغنية ” طق موت ” على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج زاهي علامة، ومن المقرر عرضه قبل عيد العشاق عبر شاشات التلفزيون، وأعدهم أنه سيحمل في مضمونه الكثير من الجرأة التي تثير عاصفة من الغيرة”، منوّهة إلى وجود فيلم سينمائي في طريقه إليها في لبنان وهي تدرس إمكانية الدخول إلى مجال الدراما في حال اقتنعت بالنصوص المطروحة أمامها .

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