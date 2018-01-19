أسرار: لا تحالف انتخابي بين المردة والقوات.. التقسيم انطلاقاً من سوريا ويتمدّد إلى دول أخرى

لن يؤدّي التقارب الذي حصل بين “تيّار المردة” وحزب “القوات اللبنانية” إلى أي تحالف انتخابي. تتحدّث مصادر ديبلوماسيّة عن خشيتها من أن يبدأ التقسيم في المنطقة انطلاقاً من سوريا ويتمدّد إلى دول أخرى. تشير مصادر متابعة للملف الزحلي أن الثنائي الشيعي اتّفق مع النائب نقولا فتّوش على دعمه في الانتخابات المقبلة حرصاً على إبقائه في […] أقراء المزيد من المصدر