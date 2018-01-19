شركة “مزيكا” تطرح أغنية “لو ع الفراق” لـ “دوللي شاهين”

طرحت شركة “مزيكا” حصريًا على اليوتيوب، الخميس، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية أحدث فيديو كليب للمطربة الفنانة دوللي شاهين، وهو بعنوان “لو ع الفراق” وتدور فكرته في إطار درامي، وهو من كلمات تامر حسين، وألحان أمير علي، وتوزيع أحمد وجيه، ومن إخراج باخوس علوان، وأغنية “لو ع الفراق” هي إحدى أغنيات ألبوم دوللي شاهين الذي صدر العام الماضي بعنوان “سندريلا” ويذكر أن الكليب سيعرض على قناة “مزيكا” الفضائية الأحد المقبل.

أقراء المزيد من المصدر