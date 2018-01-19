عرض مسلسل “الأب الروحي 2” الشهر المقبل

قرر منتج مسلسل “الأب الروحي الجزء 2” المنتج ريمون مقار، العرض في الشهر المقبل، وأوضحت المصادر أن هناك نجوم جدد اشتركوا في الجزء الثاني، وعلى رأسهم الفنان محمد رياض، والجزء الثاني من إخراج تامر حمزة، الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل عرض في العام الماضي، وكان من بطولة محمود حميدة، وتدور أحداث العمل حول مافيا السلاح والمنافسات في هذا المجال، مما يؤدي إلى الكثير من إسالة الدماء.

من ناحية أخرى أكدت مصادر أخرى من صناع فيلم سري للغاية، أنهم قرروا عرضه في مايو المقبل، وهو أكبر تجمع فني ويشترك في بطولته أحمد السقا و محمد رمضان ومحمد رياض وفردوس عبد الحميد، وإخراج محمد سامي، وهو يلقي الضوء على ثورة يناير 2011، وكواليس ماحدث للمحافظة على مصر من الفوضى.

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