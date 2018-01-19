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لجنة متابعة رفع سن التقاعد الاختياري للهيئة التعليمية في اللبنانية شرحت مسوغات مشروعها وخطة تحركها

Posted by on January 19, 2018 0 Comment

أعلنت لجنة هيئة متابعة رفع سن التقاعد الاختياري لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ببيان، أن الهيئة “عقدت في تحركها الأول بعد تشكلها، سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى تسريع إقرار قانون رفع سن التقاعد الاختياري، فالتقت برئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور محمد الصميلي، الذي أيد التحرك، مذكرا اللجنة بأن ما تسعى إليه يتضمن […] أقراء المزيد من المصدر

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