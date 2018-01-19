ماريو عون في الذكرى 42 لتهجير أبناء الدامور: سأسعى إلى خلق فرص عمل تحفظ كرامة المقيمين

إستذكر الوزير السابق ماريو عون في بيان، “شهداء بلدة الدامور في الذكرى ال 42 لتهجير أهلها، وقال: “أشد على يد إخواني الذين تحدوا كل العوائق وأصروا على العودة، وأعاهدهم بأنني لن أوفر جهدا ليعود جميع الداموريين الى بلدتهم، وبأن الانماء الذي حرمنا منه لعقود سيشمل كل القطاعات الحيوية، الصحية، التربوية والتنموية”. وختم: “سأسعى إلى خلق […] أقراء المزيد من المصدر