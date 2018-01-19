مولود برج الدلو ذكي ومثالي ومحب للحرية ويعشق استقلاليته

مواصفات برج الدلو

مولود برج الدّلو شخص ذكي و لكن أيضا مثالي. مواليد هذا البرج يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود و الإنزواء و لكن في داخلهم يسعون إلى التّواصل مع الآخرين. الشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة و متعلّق جداً باستقلاليته. الدّلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين و هو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين. هو شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير و التّجارب الجديدة، ميّزته الرئيسيّة هي قدرته الفكريّة العميقة و لكن مواليد هذا البرج يتميّزون بالعصبيّة الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب الأحيان. هو سريع الإنفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً. عندما يكون مقتنعاً بأنّه على حق، لا يمكن لأحد أن يجعله يغيّر رأيه. برج الدّلو هو أيضاً شخص غير متسامح للغاية. ويمكنه في بعض الأحيان اتّخاذ قرارات متسرّعة وغير لائقة إلى أبعد الحدود.

من مشاهير برج الدلو

تيم حسن –شاكيرا

وأبرز الاحداث الفلكية عن هذا الأسبوع

يسجل هذا الأسبوع حدثين فلكيين، الأول انتقال كوكب الزهرة إلى برج الدلو فينثر في حياة مواليد برج الجوزاء الميزان والدلو ويغمرهم بجاذبية خاصّة فتعيش هذه المواليد أياماً سعيدة مطمئنة القلب ومرتاحة البال. كما يجلب لهم كوكب الزهرة الحظ والانفراجات والحلول والمصالحة إنها فترة دافئة تقرب المسافات بين القلوب.

الحدث الثاني هو انتقال الشمس إلى برج الدلو يحالفك الحظ بأوجه متعدّدة، فتتلقى مساعدة أو تنجز عقداً مهماً أو تتوصل إلى تفاهم وتجسّد بعض الأحلام. تموّل بعض المقرّبين أو تساهم في نجاحهم أو إنجاح مخططاتهم. تساعد أحد الأولاد في مشروع مهم، فتسير أمورك كما يجب، إنها فترة اللقاءات والمفاوضات ورحلات العمل والورشات، وسوف تظهر عليك الصفات القيادية وتبدأ بتطوير أنظمة العمل التي تشرف عليها فتشعر وكذلك يشعر الآخرون أنك الركن الأقوى والأمتن في أي مسؤولية تتولاها.

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