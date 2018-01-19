أحيا “حزب الله” عصر اليوم، في “مجمع المجتبى”، ذكرى مرور اربعين يوما على رحيل والد الشهيد عماد مغنية وذكرى شهداء القنيطرة، بحضور وزراء ونواب وسفراء وشخصيات سياسية وحزبية وفاعليات. بداية، آي من الذكر الحكيم، فكلمة تقديم من الشاعر علي عباس، ثم عرض شريط مصور عن المحتفى بهم. بعد ذلك، ألقى الامين العام ل”حزب الله” حسن […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » نصرالله: موحدون خلف الدولة لمنع العدو من أي تصرف في النقاط المتنازع عليها ولا احد يريد تأجيل الانتخابات
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