استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط”، وزير الإعلام ملحم الرياشي في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري. بعد اللقاء، قال الوزير الرياشي: “التقيت الرئيس الحريري في حضور الصديق والزميل الدكتور غطاس خوري، لمتابعة المحادثات التي جرت في معراب قبل حوالي الأسبوع مع الدكتور غطاس، موفدا من الرئيس الحريري، لإعادة قراءة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » وزير الاعلام بعد لقائه الحريري: المحادثات بين القوات والمستقبل على قدم وساق وستتوج بما يفيد مصالح لبنان والطرفين
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