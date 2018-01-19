وزير الاعلام بعد لقائه الحريري: المحادثات بين القوات والمستقبل على قدم وساق وستتوج بما يفيد مصالح لبنان والطرفين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط”، وزير الإعلام ملحم الرياشي في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري. بعد اللقاء، قال الوزير الرياشي: “التقيت الرئيس الحريري في حضور الصديق والزميل الدكتور غطاس خوري، لمتابعة المحادثات التي جرت في معراب قبل حوالي الأسبوع مع الدكتور غطاس، موفدا من الرئيس الحريري، لإعادة قراءة […] أقراء المزيد من المصدر