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اتفقا على الانتحار معا وغدرت به في اللحظات الأخيرة.. وهذا الحكم الذي اصدرته المحكمة ضدها

Posted by on January 21, 2018 0 Comment

حكمت محكمة بريطانية، الجمعة، بالسجن لمدة أربعة أعوام على امرأه تركت رجلا يموت بعد أن انضمت إليه للانتحار معه، ثم تركته يموت دون طلب المساعدة. وقامت هيئة محلفين في محكمة ليستر كراون، بإدانة ناتاشا جوردون 44 عاما بتشجيع ساعي البريد، ماثيو بيركينشو 31 عاما على الانتحار، بعد أن تعرفت عليه على شبكة الانترنت عندما نشر […] أقراء المزيد من المصدر

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