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المهندسة هيام البدوان رمز لنساء الأردن المجتهدات

Posted by on January 21, 2018 0 Comment

الأردن : نضال العضايلة لم تكن المهندسة هيام بدوان لتظهر على الساحة المحلية رغم كل ما تجلت فيه من التزام وحكمة ورؤية ثاقبة فهي تملك الكثير من المقومات التي تؤهلها لتصبح سيدة مجتمع من الطراز الرفيع تعودت سيدة الأعمال والمهندسة هيام البدوان ان تبقى منهمكه في اشغالها واضعة كل إمكانياتها وخبراتها في الحياة وتجلت شخصيتها […] أقراء المزيد من المصدر

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