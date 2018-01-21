اليازجي التقى السفير في الامارات: دور لبنان مهم عالميا في نشر ثقافة السلام والعيش المشترك والتفاهم

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، في اليوم الثالث من زيارته الرعوية والرسمية، الى دولة الامارات العربية المتحدة مع وفد كنسي ووفد من جامعة البلمند، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، في مقره في أبو ظبي، في حضور سفير النيات الحسنة لدى الأمم المتحدة المهندس البير متى وكريمته، المدير العام لدار […] أقراء المزيد من المصدر