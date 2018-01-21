آخر الأخبار
Home » لبنان » اليازجي التقى السفير في الامارات: دور لبنان مهم عالميا في نشر ثقافة السلام والعيش المشترك والتفاهم

اليازجي التقى السفير في الامارات: دور لبنان مهم عالميا في نشر ثقافة السلام والعيش المشترك والتفاهم

Posted by on January 21, 2018 0 Comment

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، في اليوم الثالث من زيارته الرعوية والرسمية، الى دولة الامارات العربية المتحدة مع وفد كنسي ووفد من جامعة البلمند، سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن، في مقره في أبو ظبي، في حضور سفير النيات الحسنة لدى الأمم المتحدة المهندس البير متى وكريمته، المدير العام لدار […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com