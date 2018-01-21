انتهاء حصار فندق إنتركونتيننتال في كابول ومقتل المهاجمين

قال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية: “إن القوات الخاصة أنهت حصارًا عند فندق إنتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، وقتلت آخر المهاجمين، كما قُتل مسلحان آخران اقتحما الفندق واحتجزا رهائن ليل السبت». وقال دانيش، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين قُتلوا، كما أصيب ستة آخرون في حين تم إجلاء 153 […] أقراء المزيد من المصدر