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صالح من البابلية: لا وقت لادخال تعديلات على قانون الانتخاب وللاقلاع عن أي محاولة لعرقلة الاستحقاق

Posted by on January 21, 2018 0 Comment

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب عبدالمجيد صالح، في كلمة ألقاها باسم حركة “أمل” في إحتفال تأبيني في بلدة البابلية، “ان لبنان دخل فعليا مرحلة الانتخابات النيابية وان السادس من أيار المقبل يجب أن يكون موعدا نهائيا لاجراء هذا الاستحقاق”، مشددا على “ضرورة الاقلاع عن أي محاولة لعرقلة إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، تحت أي […] أقراء المزيد من المصدر

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