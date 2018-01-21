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فوائد ذهبية لا تعرفها عن البابونج

Posted by on January 21, 2018 0 Comment

تحتوي زهرة البابونج على العديد من الفوائد الصحية لعلاج بعض الأمراض مثل علاج القلق والاكتئاب وعلاج الأرق وأمراض جلدية وقرحة المعدة، واضطرابات الجهاز الهضمي، والجروح، وعلاج التهاب المفاصل، والتخلص من آلام الروماتيزم، ويوضح تقرير نشره موقع أمريكي “draxe» هذه الفوائد كالتالي: القلق والاكتئاب يساعد تناول البابونج، على مكافحة الإجهاد والقلق والاكتئاب، وكثيراً ما يستخدم البابونج […] أقراء المزيد من المصدر

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