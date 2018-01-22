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حرب: الهيئة الحكومة ووزارة البيئة ملتهيين بالصفقات المالية المشبوهة وما في وقت للاهتمام بمشاكل البيئة

Posted by on January 22, 2018 0 Comment

غرد النائب بطرس حرب عبر “تويتر” قائلا: “‏الهيئة الحكومة ووزارة البيئة ملتهيين بالسياسة والحرتقات الانتخابية والصفقات المالية المشبوهة وما معها وقت للاهتمام بمشاكل البيئة، يللي بتشوه لبنان وتقتل صحة اللبنانيين وأهمها مأساة الزبالة. عيب ولووو استحوا بقى. يوم الحساب قريب واللبنانيي ما راح يسامحوكم ولا الله كمان”. أقراء المزيد من المصدر

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