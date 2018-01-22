منى أحمد تكشف عن وجود علاقة وطيدة بين الأبراج والأكل

كشفت خبيرة الأبراج منى أحمد في حديث خاص، أن هناك علاقة وطيدة بين الأبراج والأكل والتي تتمثل في الآتي :-

الحمل

برج الحمل يفضلون تناول الوجبات السريعة، خاصة اللحوم وننصحهم بمحاولة الجلوس أثناء الطعام والإقلال من الوقوف.

الثور

مواليد برج الثور فهم شرهون، في تناول كل أنواع الطعام، وهم أكثر الأبراج تناولا للطعام.

الجوزاء

أما الجوزاء فأصحابه يحبون التنويع في الأطعمة، لكنهم لا يكثرون من تناوله.

السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بأنهم من هواة الانقضاض على الثلاجة، ونقطة الضعف لديهم هى حبهم للأطعمة التى تذوب فى الفم كالجبن والقشدة والشيكولاتة.

الأسد

مواليد برج الأسد يحبون تناول الأغذية الغنية، بالفيتامينات كما يحبون جدا حضور الولائم والعزومات.

العذراء

مواليد برج العذراء يجيدون اختيار طعامهم، ويفضلون الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضراوات عن الأطعمة الصناعية.

الميزان

مواليد برج الميزان يتناولون طعامهم، بشكل عشوائي ويملون إلى السمنة.

العقرب

اما مواليد برج العقرب فأصحاب هذا البرج، يدمنون الطعام خاصة الحلوى و يكثرون من الأكل ليلا.

القوس

أما برج القوس فأصحابه يمليون إلى بلع الطعام بسرعة دون تأني في مضغه.

الجدي

مواليد برج الجدي عقلانيون وعادات تناول الطعام لديهم تقليدية، ولذلك تتسم أوزانهم بالاستقرار.

الدلو

أما أصحاب برج الدلو فلا يحبون التفنن فى تناول الأطعمة، لكنهم يتناولون وجبتين او ثلاثة يوميا تتسم بالدسامة.

الحوت

مواليد برج الحوت تنتابهم حالات الشراهة، والإسراف في الطعام في حالات الحزن او الفرح.

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