نجاة طالبة طب كويتية من النحر على يد مجهول بالأردن

جاسم التنيب تعرضت طالبة كويتية الى عملية اعتداء ومحاولة نحر من قبل شخص مجهول باغتها أثناء وجودها في ساحة العمارة التي تسكنها في منطقة اربد في الاردن. وقال والد الطالبة عادل مقصيد إن ابنته الطالبة بالسنة الرابعة طب بشري والمتواجدة في الأردن للدراسة “طب ميداني» فوجئت أثناء تواجدها في ساحة العمارة التي تسكن بها بشخص […] أقراء المزيد من المصدر