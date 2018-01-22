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نجاة طالبة طب كويتية من النحر على يد مجهول بالأردن

Posted by on January 22, 2018 0 Comment

جاسم التنيب تعرضت طالبة كويتية الى عملية اعتداء ومحاولة نحر من قبل شخص مجهول باغتها أثناء وجودها في ساحة العمارة التي تسكنها في منطقة اربد في الاردن. وقال والد الطالبة عادل مقصيد إن ابنته الطالبة بالسنة الرابعة طب بشري والمتواجدة في الأردن للدراسة “طب ميداني» فوجئت أثناء تواجدها في ساحة العمارة التي تسكن بها بشخص […] أقراء المزيد من المصدر

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