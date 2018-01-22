وزير البيئة رد على الجميل: انتظر تقرير اللجنة الفنية عن مصدر النفايات على شاطىء زوق مصبح

استهجن وزير البيئة طارق الخطيب ما صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول موضوع مطامر النفايات ، وقال في احاديث متلفزة ” إن ذاكرة الناس لاتزال حية ، ومن المفيد التذكير أن حزب الكتائب كان ممثلاً بثلاثة وزراء في حكومة الرئيس تمام سلام التي أقرت هذه خطة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود – […] أقراء المزيد من المصدر