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وزير البيئة رد على الجميل: انتظر تقرير اللجنة الفنية عن مصدر النفايات على شاطىء زوق مصبح

Posted by on January 22, 2018 0 Comment

استهجن وزير البيئة طارق الخطيب ما صدر عن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول موضوع مطامر النفايات ، وقال في احاديث متلفزة ” إن ذاكرة الناس لاتزال حية ، ومن المفيد التذكير أن حزب الكتائب كان ممثلاً بثلاثة وزراء في حكومة الرئيس تمام سلام التي أقرت هذه خطة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود – […] أقراء المزيد من المصدر

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