يازجي زار السفارة السورية في الامارات ودان استعمال الدين ذريعة للتطرف

إلتقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، يرافقه وفد كنسي وآخر من جامعة البلمند، بالقائم بأعمال السفارة السورية في الامارات العربية المتحدة ماهر بدور في حضور سفير روسيا ألكسندر ايفيموف وسفير فلسطين السيد عصام المصالحة، في زيارة رسمية للسفارة السورية في مقرها في الامارات العربية المتحدة. وكانت كلمات للطرفين، افتتحها السيد بدور […] أقراء المزيد من المصدر