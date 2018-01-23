وفد اتحادات لجان الأهل زار نقابة المعلمين: للعودة عن الاضراب افساحا في المجال أمام مبادرة عون

زار وفد من اتحادات لجان الأهل في بيروت وكسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في المتن ومنسقية لقاء الجمهور، نقابة المعلمين، في إطار الجولات على المعنيين في ملف سلسلة الرتب والرواتب ، والتقى النقيب رودولف عبود وأعضاء المجلس التنفيذي. واصدر الوفد بيانا أعلن خلاله انه تم البحث “في تداعيات تطبيق القانون 46 على الأقساط المدرسية […] أقراء المزيد من المصدر