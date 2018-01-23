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وفد اتحادات لجان الأهل زار نقابة المعلمين: للعودة عن الاضراب افساحا في المجال أمام مبادرة عون

Posted by on January 23, 2018 0 Comment

زار وفد من اتحادات لجان الأهل في بيروت وكسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في المتن ومنسقية لقاء الجمهور، نقابة المعلمين، في إطار الجولات على المعنيين في ملف سلسلة الرتب والرواتب ، والتقى النقيب رودولف عبود وأعضاء المجلس التنفيذي. واصدر الوفد بيانا أعلن خلاله انه تم البحث “في تداعيات تطبيق القانون 46 على الأقساط المدرسية […] أقراء المزيد من المصدر

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