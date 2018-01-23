‎إطلاق نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين في لبنان و الفيلم الوثائقي “المفروض”

14كانون الأول/ ديسمبر 2017 – بيروت – استضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبعاد، ومؤسسة الربط بين البحث والتنمية (CRD)، إطلاق الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IMAGES MENA) – تقرير لبنان .وذلك في فندق موفنبيك الروشة في بيروت, لبنان، الخميس 14 ديسمبر / كانون الأول،2017. أصبحت العلاقات بين […] أقراء المزيد من المصدر