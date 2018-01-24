الحريري: سياسة النأي بالنفس تفيد لبنان ونركز على مؤتمر باريس لدعم اقتصاده ونعول على السعودية والامارات

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس، وقال: “إذا ظننا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسوف ندفع الثمن باهظا”، لافتا إلى أنه يركز كثيرا على مؤتمر باريس في دعم الاقتصاد اللبناني، لأنه سيكون بالغ الأهمية، ونعول على الأشقاء في العالم العربي مثل […] أقراء المزيد من المصدر