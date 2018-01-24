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ترامب واثق أن إيفانكا سعت للإيقاع به

Posted by on January 24, 2018 0 Comment

كشف كتاب جديد سيصدر الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واثق أن ابنته المدللة ومستشارته إيفانكا كانت تسرب الأخبار للصحافة من داخل البيت الأبيض، الأمر الذي يدعم مزاعم تفيد أن الابنة الكبرى كانت وزوجها جاريد كوشنر، يحاولان خلال الأشهر الماضية تحميل الرئيس مسؤولية بعض القرارات التي وصفت بالمتهورة، مثل إقالة رئيس […] أقراء المزيد من المصدر

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