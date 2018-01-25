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تفاصيل عملية السطو المسلح على البنك اللبناني السويسري

Posted by on January 25, 2018 0 Comment

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: بتاريخ 18/1/2018، اقدم مجهولان مسلحان ومقنعان على الدخول الى البنك اللبناني السويسري في منطقة بئر حسن، ونفذا عملية سلب بقوة السلاح، بعد ان قاما بترويع الموظفين والزبائن فيه واطلاق عيارات نارية داخله وسلبا مبلغا من المال ، وفرا على متن دراجة آلية […] أقراء المزيد من المصدر

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