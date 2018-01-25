توقيف نشال من اصحاب السوابق اقدم على 11 عملية من داخل مسجدين في صيدا

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: بتاريخ 23/01/2018 ونتيجة المتابعة والرصد أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على مدخل مسجد الحريري صيدا، المدعو: ش. م. ( مواليد عام ١٩٧٩، سوري) وقد تبين أنه يستغل الكثافه البشرية في الجنائز وأوقات الصلاة في المساجد ويقوم بنشل المشاركين […] أقراء المزيد من المصدر