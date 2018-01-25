وزير البيئة تابع مسألة نقل نفايات الشوف وعاليه الى الكوستابرافا وضم المكبات العشوائية

التقى وزير البيئة طارق الخطيب، في مكتبه في الوزارة، مدير عام شركة ‏City Blue ميلاد معوض، متعهد كنس ونقل النفايات في الشوف وعاليه. وتم البحث في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل نفايات الشوف وعاليه الى مطمر الكوستا برافا. ولفت وزير البيئة الى أنه بحث مع معوض مسألة النفايات المتراكمة في المكبات العشوائية في المنطقة وإمكانية […] أقراء المزيد من المصدر