أبرز مواصفات برج الدلو في عام 2018

مواصفات برج الدلو

مولود برج الدلو هو شخص ليبرالي، مستقل، ودائم السعي لجعل العالم مكان أفضل، يتبنى الكثير من القضايا الإنسانية وهو من الشخصيات اللاتي يحملن رؤية للمستقبل، هو مولود عبقري ويستمتع بإيجاد الأفكار الجديدة والحديثة، ويمكن أن نضيف مبدع إلى صفاته الشخصية.

هذا الأمر يجعله من الشخصيات المثيرة للاهتمام.يتميز أيضا بأنه شخصية اجتماعية ومحط إعجاب الكثيرين، يحب السفر ويؤمن بالحريات ويسعى لاكتشاف الخبرات والتجارب الجديدة.يدخل في العلاقات بشكل مثير وهادئ، يستمتع بالإثارة وألعاب العقل. قد يصعب عليه الالتزام في العلاقة العاطفية ولكن بمجرد أن يجد المرأة المناسبة له سيسعى لأخذ خطوة جادة.

يرحب رجل الدلو بالحريات، ويؤمن بأنه يجب أن يكون لكل فرد مساحة، من الحرية الشخصية ولكن هذا لا يعني أنه لا يقدر مشاركة اللحظات الثمينة مع شريكة حياته.

من مشاهير برج الدلو

مايكل غوردان—أوبرا وينفري



أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوعيسجل هذا الأسبوع أحداث فلكية كبيرة ومهمة جدًا.

— الحدث الأول انتقال كوكب المريخ الى برج القوس الناري بتاريخ 26 كانون الثاني فتكون تأثيراته ايجابية وسلبية في نفس الوقت يقدم المريخ لمواليد القوس الحيوية والاندفاع والقدرة كما سوف تشعر هذه المواليد بدفعة هائلة من النشاط لكن عليهم ان يتجنبوا المواجهات المباشرة مع المسؤولين وعدم التسرع والاندفاع والتخفيف من العصبية والعنف والالتزام باقصى درجات ضبط النفس والهدوء هذه التاثيرات السلبية موجهة ايضا لكل من مواليد الجوزاء العذراء والحوت.

–الحدث الثاني انتقال كوكب عطارد إلى برج الدلو يوم 31 كانون الثاني ليسهل حركة التواصل والاتصالات التنقل والسفر ويسهل التعاطي بالملفات الادارية وكل الاوراق المطلوبة

–اما الحدث الثالث والأبرز هو خسوف القمر يوم 31 في برج الأسد الناري فتفرح عزيزي مولود الأسد لانفراج ونجاح والترويج لعمل جديد اوتكثيف التحركات بهدف الانتصار ما يجعل الظروف لطيفة لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس لكنه يحذر مواليد الثور العقرب والدلومن مخالفة القوانين والانتباه الى استقرار علاقاتهم وتجنب المواجهات والخلافات كليا والمشاكل والحوادث.

كذلك تسجل عطلة الاسبوع وجود القمر في برج الجوزاء الهوائي ليشكل مثلثاً فلكياً هوائياً مع الشمس في برج الدلو لتكون مواليد الأبراج الهوائية على موعد مع الحظ الجيد، كما يتحدث الفلك عن نشاطات مالية وتجارية مهمة فتخوض تجارب جديدة وتناقش وتحاور بهدف حفظ التوازن وضمان النجاح.

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