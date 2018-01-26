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لبنان يستعدّ لمؤتمرات الدعم الدولية على وقْع «طبول»… الانتخابات النيابية

Posted by on January 26, 2018 0 Comment

تَتقاسم المَشهد اللبناني هذه الأيام التحضيراتُ للانتخابات النيابية المُقرَّرة في 6 مايو المقبل والاستعداداتُ لثلاثة مؤتمرات دولية تَسبقها لدعم اقتصاد لبنان وجيشه وتعزيز قدرته على تَحمُّل أعباء النزوح السوري، وهما المساران المتوازيان اللذان يظلّلهما مناخُ استقطابٍ داخلي على أكثر من “جبهة» ذات صلة بالسياسة وأزماتٍ حياتية ويُنتظر ان “يشتدّ» في الفترة الفاصلة عن فتْح صناديق […] أقراء المزيد من المصدر

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