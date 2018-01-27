إحداها تمنحك الجنسية.. 6 أنواع للإقامات في تركيا وبهذه الطريقة تحصل عليها

وسعت تركيا مؤخراً عمل الدوائر الحكومية المعنية باستخراج الإقامات للأجانب، بكافة أنواعها، وتوفير موظفين يتكلمون لغات عالمية كالعربية والإنكليزية، لتسهيل التواصل مع المتقدمين للأجانب، وفقاً ل‍وكالة الأناضول. وتصدر جميع الإقامات من دائرة الأمنيات (المديرية العامة لإدارة الهجرة) التابعة لوزارة الداخلية، بعد استكمال الشروط المطلوبة لكل نوع منها. ويأتي ذلك، مع زيارة الملايين سنوياً من دول […] أقراء المزيد من المصدر