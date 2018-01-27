في حفل أسطوري لم تشهد الجالية العربية بأمريكا مثيلاً له من قبل ، توجت السورية إيناس العوام ملكة جمال العرب بأمريكا لعام 2018 ، حيث قامت بتتويجها ملكة جمال العرب لعام 2017 السورية بيان طالب وذلك علي مسرح مركز الفنون بولاية أريزونا الأمريكية. إيناس أمريكية الجنسية سورية الأصل ، حاصلة علي شهادة البكالوريوس في إدارة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » إيناس العوام تتوج على عرش جمال العرب وسورية تحتفظ باللقب للعام الرابع علي التوالي
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!