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إيناس العوام تتوج على عرش جمال العرب وسورية تحتفظ باللقب للعام الرابع علي التوالي

Posted by on January 27, 2018 0 Comment

في حفل أسطوري لم تشهد الجالية العربية بأمريكا مثيلاً له من قبل ، توجت السورية إيناس العوام ملكة جمال العرب بأمريكا لعام 2018 ، حيث قامت بتتويجها ملكة جمال العرب لعام 2017 السورية بيان طالب وذلك علي مسرح مركز الفنون بولاية أريزونا الأمريكية. إيناس أمريكية الجنسية سورية الأصل ، حاصلة علي شهادة البكالوريوس في إدارة […] أقراء المزيد من المصدر

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