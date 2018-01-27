الوليد بن طلال: إساءة معاملتي شائعات.. وأتوقع إطلاق سراحي خلال أيام

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار حملة المملكة على الفساد، اليوم السبت، إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام. كان الأمير الوليد يتحدث في مقابلة حصرية مع “رويترز” في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين. […] أقراء المزيد من المصدر