ذوبان جبل جليدي بالنرويج والكشف عن “مفاجأة كبرى”!

عثر الباحثون على قطع أثرية من الخشب والمنسوجات والجلد والمواد العضوية الأخرى. كشف ذوبان جليد بأعلى قمة جبلية في النرويج، عن أكثر من 2000 قطعة أثرية، محفوظة بشكل مذهل منذ أكثر من 6 آلاف عام، حيث عثر علماء الآثار الجليدية على كنز أثري بمنطقة جوتونهيمين، والمناطق المحيطة بها من أوبلاند، التي تشمل أعلى الجبال في […] أقراء المزيد من المصدر