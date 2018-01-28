آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » ذوبان جبل جليدي بالنرويج والكشف عن “مفاجأة كبرى”!

ذوبان جبل جليدي بالنرويج والكشف عن “مفاجأة كبرى”!

Posted by on January 28, 2018 0 Comment

عثر الباحثون على قطع أثرية من الخشب والمنسوجات والجلد والمواد العضوية الأخرى. كشف ذوبان جليد بأعلى قمة جبلية في النرويج، عن أكثر من 2000 قطعة أثرية، محفوظة بشكل مذهل منذ أكثر من 6 آلاف عام، حيث عثر علماء الآثار الجليدية على كنز أثري بمنطقة جوتونهيمين، والمناطق المحيطة بها من أوبلاند، التي تشمل أعلى الجبال في […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com