ستالين.. «لا يموت»

أعلنت دار سينما في موسكو وقف عرض فيلم “موت ستالين» الفرنسي البريطاني بعد تدخل الشرطة لتطبيق قرار بحظره. وجاء في بيان أصدرته سينما “بيونير» على موقعها الإلكتروني “الأصدقاء الأعزاء، لأسباب لا تعود إلينا، سينما بيونير مضطرة لوقف عروض فيلم موت ستالين اعتبارا من السابع والعشرين من يناير». وكانت وزارة الثقافة هددت الجمعة بإجراء “ملاحقات إدارية» […] أقراء المزيد من المصدر