آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » مجزرة بشعة.. شاب يذبح أفراد أسرته من الوريد إلى الوريد

مجزرة بشعة.. شاب يذبح أفراد أسرته من الوريد إلى الوريد

Posted by on January 28, 2018 0 Comment

أقدم شاب مغربي على قتل 4 أفراد من أسرته، عندما قام بذبح والدته وشقيقه الأصغر واثنين من أبناء شقيقته يبلغان من العمر 3 و5 سنوات من الوريد إلى الوريد بسكين داخل منزلهم، فيما نجت أخته بأعجوبة وتعرضت إلى طعنات خطيرة، في جريمة مروعة اهتزت لها مدينة تطوان شمال المغرب. ووفق المعلومات الأولية فإن الشاب يدعى […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com