مجزرة بشعة.. شاب يذبح أفراد أسرته من الوريد إلى الوريد

أقدم شاب مغربي على قتل 4 أفراد من أسرته، عندما قام بذبح والدته وشقيقه الأصغر واثنين من أبناء شقيقته يبلغان من العمر 3 و5 سنوات من الوريد إلى الوريد بسكين داخل منزلهم، فيما نجت أخته بأعجوبة وتعرضت إلى طعنات خطيرة، في جريمة مروعة اهتزت لها مدينة تطوان شمال المغرب. ووفق المعلومات الأولية فإن الشاب يدعى […] أقراء المزيد من المصدر