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مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإعفاءات ضريبية للمالكين القدامى لا سيما في معاملات الانتقال والإرث والتفريغ

Posted by on January 29, 2018 0 Comment

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، أن “ثلاثة أعوام مرت على نفاذ القانون الجديد للإيجارات ونقترب من العام الأول على نفاذ التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ومع ذلك لم تصدر المراسيم الموعودة، ما سمح لبعض المستأجرين بالتهرب من دفع الزيادة على بدلات الإيجارات والاحتيال على القانون، بعد إقامة مجانية في بيوتنا بلغت أعوامها […] أقراء المزيد من المصدر

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