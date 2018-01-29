مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية: نرفض التعميم رقم 2 الصادر عن رئاسة الجامعة

عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جلسة عادية برئاسة الدكتور جورج القزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين الدكتور علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد صميلي وأعضاء الهيئة وعدد كبير من المندوبين. تطرق الدكتور قزي في مداخلته الى وضع الجامعة اللبنانية بشكل عام وشدد على “ضرورة تطبيق القوانين وعلى العمل دون […] أقراء المزيد من المصدر