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مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية: نرفض التعميم رقم 2 الصادر عن رئاسة الجامعة

Posted by on January 29, 2018 0 Comment

عقد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية جلسة عادية برئاسة الدكتور جورج القزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين الدكتور علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد صميلي وأعضاء الهيئة وعدد كبير من المندوبين. تطرق الدكتور قزي في مداخلته الى وضع الجامعة اللبنانية بشكل عام وشدد على “ضرورة تطبيق القوانين وعلى العمل دون […] أقراء المزيد من المصدر

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