آخر الأخبار
Home » لبنان » جريحان بحادث سير على اوتوستراد المطار

جريحان بحادث سير على اوتوستراد المطار

Posted by on January 30, 2018 0 Comment

وقع حادث سير على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت، بين سيارتي “كيا”، تقودها رولا عيسى ورابيد بيضاء لصاحبها شوقي شعلان، ادى الى اصابة السائقين بجروح، وتسبب بزحمة سير. أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com