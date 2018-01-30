جريحان بحادث سير على اوتوستراد المطار

وقع حادث سير على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت، بين سيارتي “كيا”، تقودها رولا عيسى ورابيد بيضاء لصاحبها شوقي شعلان، ادى الى اصابة السائقين بجروح، وتسبب بزحمة سير. أقراء المزيد من المصدر
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وقع حادث سير على اوتوستراد المطار باتجاه بيروت، بين سيارتي “كيا”، تقودها رولا عيسى ورابيد بيضاء لصاحبها شوقي شعلان، ادى الى اصابة السائقين بجروح، وتسبب بزحمة سير. أقراء المزيد من المصدر
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