قباني: بري ضمانة الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية

استنكر النائب محمد قباني في بيان، “التعرض لدولة الرئيس نبيه بري بأسلوب يخرج عن أصول التخاطب، فالرئيس بري قامة وطنية كبيرة وهو ضمانة الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية”. أقراء المزيد من المصدر