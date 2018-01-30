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قباني: بري ضمانة الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية

Posted by on January 30, 2018 0 Comment

استنكر النائب محمد قباني في بيان، “التعرض لدولة الرئيس نبيه بري بأسلوب يخرج عن أصول التخاطب، فالرئيس بري قامة وطنية كبيرة وهو ضمانة الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية”. أقراء المزيد من المصدر

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