أبرز الأحداث الفلكية عن شهر شباط/فبراير 2018:

حاذر من تأثيرات الكسوف الجزئي

مهنيًا: بالرغم من تواجد الشمس في برجك حتّى تاريخ 18 شباط/فبراير، الا انك سوف تعاني من تداعيات كسوف الشمس الجزئي الحاصل في برجك عزيزي الدلو في منتصف الشهر والذي يؤثر عليك مباشرة ويدعوك الى الحذر وعدم اهمال صحتك او المبالغة بأي أمر, لكن سوف تتحرر وتشعر بالقوّة والثقة بالنفس. مع وجود الزهرة وعطارد في برجك هو ظرف ملائم لفتح صفحة جديدة من حياتك. تملك كل ما يلزم لاستلام مناصب قيادية والعمل ضمن فريق. أنت قادر على جذب انتباه من حولك وحثّهم على العمل، لذا ينبغي أن تتحلّى بالمحكمة والموضوعية إذا أردت القيام بخطوات كبيرة وناجحة. سوف تمنحك الكواكب قوّة عقلية وجسدية كبيرة لتصبح منافسًا شرسًا على الصعيد المهني. بإمكانك الحصول على المكاسب والتوقيع على الصفقات إضافة الى ذلك، قد تفاجىء الآخرين بقدرتك على تحليل العقود وإحياء النقاشات العميقة.

عاطفيًا: يستقر كوكب الحب في برجك حتى تاريخ 10 ويعدك بأجواء عذبة منعشة رومنسية ويجعلك تشعر بسلام داخل وانسجام كبير مع الأحبّاء وفي مختلف نواحي علاقتك. مشاعرك ملتهبة أيضًا وبالتالي أنت على أتم الاستعداد للقيام بالخطوة الأولى. أنت واثق من مخططاتك وستحظى بمساعدة كوكب الزهرة وعطارد من برجك الذي سيعزّز قدراتك العقلية وسيجعلك أكثر جاذبيّة ولطفًا. لن يجد الآخرون أيّة صعوبة في فهمك ممّا يجعل الشهر مناسبًا للتصالح مع الأحبّاء والإلتزام في علاقة جديّة. أما إذا كنت غير مرتبط وكنت ترغب بالإلتزام في علاقة، فمن المستحسن ألاّ تغيب عن الاجتماعات والاحداث الاجتماعية واللقاءات المختلفة، فهذا الوقت مثالي للوقوع في الحب.

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر شباط/فبراير 2018:

1- مهنيًا: تخوض مجالات جديدة وتتضاعف شعبيتك، ومن الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء والأجواء .

عاطفيًا: تواجه بعض المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك .

صحيًا: التوتر العاطفي قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي .

2- مهنيًا: تبذل جهدًا كبيرًا لتتفوق على الزملاء، وهذا علامة فارقة لمصلحتك .

عاطفيًا: علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك، لكن التخلّص من الشريك السابق ليس سهلًا.

صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.

3- مهنيًا: ثمة ما يشير الى أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، فطباعك متقلّبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة .

عاطفيًا: بعض الأسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية.

صحيًا: عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر كما عليك التمهل بجميع شؤونك حتى في قيادة السيارات.

4- مهنيًا: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين.

عاطفيًا: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك.

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين أقراء المزيد من المصدر