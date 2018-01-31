تنتظرك انشغالات كثيرة هذا الشهر على مستويات عدة

أبرز الأحداث الفلكية عن شهر شباط/فبراير 2018:

حاذر الوقوع ضحية الحوادث

مهنيًا: لا طائلة من الصراع والنزاع والقتال في هذا الشهر ولا فائدة ان تدفع بالاحداث نحو التغيير فقط عليك عزيزي الجدي ان تصبر مع ثلاثة كواكب وكسوف في برج الدلو بحيث تنتظرك انشغالات كثيرة هذا الشهر على مستويات عديدة. مع تواجد الشمس في برج الدلو، أي البيت الثاني الخاص بالموارد والمال، حتّى تاريخ 18 شباط/فبراير، سوف تحوّل الإنتباه نحو أحوالك الماديّة والنشاطات التي تعزّز موقعك. إضافة إلى ذلك، قد تظهر بعض المسائل الماديّة المتعلّقة بفاتورة او بوليصة تأمين أو قرض وبالتالي قد تضطر الى إعادة تقييم وضعك الحالي كي تتأكّد أنك تسير على الطريق الصحيح. من المهم جدًا أن تركّز على أهدافك وأن تعي المسؤوليات التي تنتظرك إلاّ أنك بحاجة الى تعزيز معرفتك كي لا تعرّض معرفتك كي لا تعرّض نفسك للخطأ. من جهةٍ أخرى، ابتداء من تاريخ 28 تتوضح الامور بعد فترة من الازعاجات ويقدم لك كوكب الزهرة وعطارد من الحوت تسوية للامور العالقة وتكون الفترة ملائمة لتنفيذ الخطط والتفاوض لأنّ جهودك في العمل ستكلّل بالنجاح والمكافآت. إضافة الى ذلك، قد تكسب أرباحًا تفوق توقّعاتك. من الممكن أن يحصل البعض منكم على ترقية أو علاوة على الراتب. إذًا، لا تقف مكتوف اليدين واعمل على إظهار نواياك ومواهبك.

عاطفيًا: تنطلق حياتك العاطفية ابتداء من تاريخ 10 مع انتقال كوكب الزهرة الى برج الحوت الصديق لينضم اليه عطارد بالاضافة الى تناغم كوكبي المشتري من العقرب وبلوتون من في برجك يجعلانك تتمتع بكاريزما تلفت اليك الانظار ويجعلانك تعيش أجواءً من الفرح، فتزهو بنفسك وتتوق إلى المشاركة بمناسبات ودعوات وأفراح. تذهب نظراتك في كل اتجاه وتبدو منشغلًا، متحمسًا، متطلبًا مع الحبيب أو ملاحقًا إياه، فارضًا نفسك وخياراتك فتشعر انك مغمور بالحب والفرح ولن تفارقك تأثيرات كوكب الحب الإيجابية وبالتالي ستحظى بأوقاتٍ سعيدة على المستوى الشخصي. إضافة إلى ذلك، سوف يحرص كوكب الزهرة على أن تحلّ جميع النزاعات القائمة وان تسعى نحو إحلال السلام. إنّه حتمًا الشهر الأفضل للقيام بمشاريع ولقاءات عائليّة.

أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر شباط/فبراير 2018:

1- مهنيًا: بركان الحسد الهامد لدى بعض مبغضيك لا يلبث أن يثور، وأنت غافل عما يدور حولك.



عاطفيًا: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري من حولك، وإلا ضاع الشريك منك.صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة .

2- مهنيًا: كفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة .

عاطفيًا: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهم أوضاعك .

صحيًا: التعرّض لأشعة الشمس في شباط مؤذ، ويزيد من نسبة الأضرار التي قد تصيب بشرتك.

3- أقراء المزيد من المصدر