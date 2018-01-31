تشهد السماء، الأربعاء المقبل، حدثا نادرا حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الأزرق العملاق مع خسوف كلي للقمر، في ظاهرة يمكن رؤيتها من غرب أميركا الشمالية حتى شرق آسيا. وقال نواه بيترو، الباحث في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والواقع خارج واشنطن، إن تداخل القمر الأزرق، مع الخسوف بينما يقع […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » ظاهرة فلكية نادرة يمكن رؤيتها من غرب أميركا حتى شرق آسيا
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